30 In der Rotunde der Staatsgalerie dreht sich in der Nacht zum Samstag eine riesige Discokugel. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Mit pinkfarbenen Brüstungen und giftgrünem Kautschukboden ist die Neue Staatsgalerie ein Schlüsselbau der Postmoderne – und dazu eine der schönsten Partylocations von Stuttgart. Der 40. Geburtstag von Stirlings Meisterwerk wird fröhlich und bunt gefeiert.











Link kopiert



Wer sich in einem entlegenen Raum der Staatsgalerie eine Tasche mit der Aufschrift „Tu schei, schei, hasch, hasch, ei to ei“ bedrucken lässt, nämlich über einen Sieb und eine Schablone (dies tun viele), hat nicht unbedingt dank der Drinks einen Zacken in der Krone. Mit diesen seltsamen Schei-Schei-Hasch-Hasch-Worten beweisen vielmehr nicht mehr ganz so junge Partygäste, dass sie die Sprache der 80er beherrschen.