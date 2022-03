Stuttgarter Kickers rücken auf einen Punkt an SGV Freiberg ran

1 Die Kickers bejubeln ein 2:1 in Linx: Siegtorschütze Denis Zagaria, Nico Blank, Mohamed Baroudi (v. li.). Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers gewinnen trotz 0:1-Rückstand beim SV Linx dank zwei Toren nach Eckbällen mit 2:1. Damit nehmen die Blauen wieder Tuchfühlung zu Oberliga-Spitzenreiter SGV Freiberg auf.















Link kopiert

Es bleibt spannend im Kampf um den Direktaufstieg in der Fußball-Oberliga: Durch einen 2:1(0:1)-Sieg beim SV Linx konnten die Stuttgarter Kickers den Rückstand auf Spitzenreiter SGV Freiberg zwölf Spieltage vor Schluss auf einen Punkt verkürzen. Die Freiberger retteten nach einem 1:3-Rückstand beim FV Ravensburg gerade noch ein 3:3. „Solche Spiele wie in Linx muss man gewinnen. Viele dachten nach unserer Niederlage im direkten Duell gegen Freiberg, das Rennen sei gelaufen, es ist aber noch lange nicht gelaufen, weil kein Gegner in dieser Liga etwas abschenkt“, sagte Kickers-Coach Mustafa Ünal.

Castelucci mit Rückenproblemen

Die Blauen mussten in Linx neben David Braig (krank) und Paul Polauke (Muskelbündelriss) auch auf ihren Stammkeeper Ramon Castellucci (Rückenprobleme) verzichten. Für ihn stand Maximilian Otto im Tor. Und der 20-Jährige sah beim 0:1-Rückstand (18.) nicht glücklich aus, als er den Ball nach einem Freistoß von David Assenmacher schon gefangen hatte, ihn aber wieder aus den Händen rutschen ließ.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Markus Obernosterer: „Die Regionalliga ist schon eine andere Hausnummer“

Danach war er weitgehend beschäftigungslos, doch auch die Kickers brachten nach vorne nichts zustande. „Unsere erste Halbzeit war sehr, sehr schwach. Wir wollten in Schönheit sterben“, kritisierte Ünal. Bereits nach 35 Minuten brachte er Mijo Tunjic von der Bank. Für den ausgewechselten David Kammerbauer rückte Nico Blank nach hinten links. „Mijo zeigte genau die Reaktion, die man sich als Trainer wünscht“, lobte Ünal seinen Kapitän.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wie ein Mädchen aus Frankfurt glühender Fan der Kickers wurde

Nach der Pause machten die Blauen mehr Druck und spielten zielstrebiger. Nach zwei Eckbällen von Ivo Colic fielen dann die Tore durch Tunjic (67.) und Denis Zagaria (70.). Danach ließen die Kickers nichts mehr anbrennen.

Eroglu zweitjüngster Spieler

Ünal wechselte in Halim Eroglu (17) noch einen U-19-Spieler ein, nur Mario Suver war in der Kickers-Geschichte bei einem Punktspieleinsatz jünger. Erolglu hatte den Vorzug vor Lirim Hoxha bekommen, der beim 7:0 im Hinspiel noch drei Tore erzielt hatte, diesmal nicht im Kader stand. Markus Obernosterer blieb nach auskurierter Verletzung auf der Bank. „Bei dem schlechten Platz wollten wir nichts riskieren“, lautete Ünals Erklärung.

Mittwoch Pokal in Nagold

Für die Kickers geht es am kommenden Mittwoch (17 Uhr) im WFV-Pokal-Viertelfinalspiel beim Landesligisten VfL Nagold weiter. In der Oberliga wartet am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) mit dem 1. FC Rieslasingen-Arlen die nächste Hürde – im spannenden Zweikampf mit dem SGV Freiberg.

Aufstellung Kickers

Otto – Moos, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer (35. Tunjic) – Colic, Campagna, Reisig – Blank, Dicklhuber, Baroudi (84. Eroglu).

Restprogramm Kickers und SGV Freiberg

30. März 17 Uhr: VfL Nagold – Kickers (WFV-Pokal-Viertelfinale)

2. April 14 Uhr: Kickers – 1 . FC Rielasingen-Arlen, 14 Uhr: SGV – FC 08 Villingen.

6. April WFV-Pokal-Viertelfinale: SSV Ehingen-Süd – Sieger VfL Nagold – Kickers

9. April 14 Uhr: Sport-Union Neckarsulm – Kickers, 15.30 Uhr: SV Linx – SGV.

14. April 19 Uhr: Kickers – 1. CfR Pforzheim, 18 Uhr: SGV – 1. FC Rielasingen-Arlen.

18. April 15.30 Uhr: Freiburger FC – Kickers, 15.30 Uhr: SU Neckarsulm – SGV.

23. April 14 Uhr: Kickers – TSV Ilshofen, 14 Uhr: SGV – 1. CfR Pforzheim.

27. April 18.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – Kickers, 18.30 Uhr: Freiburger FC – SGV.

30. April 14 Uhr: Kickers – FSV 08 Bietigheim-Bissingen, 14 Uhr: SGV – TSV Ilshofen.

7. Mai 14 Uhr: 1. Göppinger SV – Kickers, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SGV.

14. Mai 14 Uhr: Kickers – FV Lörrach-Brombach, 14 Uhr: SGV – FSV 08 Bissingen.

21. Mai 15.30 Uhr: FC Nöttingen – Kickers, 14 Uhr: 1. Göppinger SV – SGV.

28. Mai 15.30 Uhr: Kickers- SV Oberachern, 15.30 Uhr: SGV – FV Lörrach-Brombach.

4. Juni 15.30 Uhr: SF Dorfmerkingen – Kickers, 15.30 Uhr: FC Nöttingen – SGV.