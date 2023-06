1 Viviane Schmidt aus Frankfurt ist seit ihrem elften Lebensjahr Fan und Mitglied der Stuttgarter Kickers und war gegen den 1. FC Bruchsal im Gazistadion. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Im Alter von zehn Jahren entbrannte ihre Leidenschaft für die Stuttgarter Kickers. Auch in der Oberliga fiebert Viviane Schmidt aus Frankfurt mit den Blauen mit, während sie beruflich sogar in der Fußball-Bundesliga zu Hause war.









Stuttgart - Hier ein freundschaftliches Begrüßungsküsschen, dort eine herzliche Umarmung, Viviane Schmidt ist auf der Waldau keine Unbekannte. Das wird rund um das Fußball-Oberligaspiel der Stuttgarter Kickers gegen den 1. FC Bruchsal schnell klar. „Diese Offenheit, diese Warmherzigkeit, diese familiäre Atmosphäre hat mich von Anfang an begeistert. Für mich war die Beziehung zu diesem Verein so etwas wie Liebe auf den ersten Blick“, sagt die 40-Jährige, die sich selbst als „verrückten Fußballfan“ bezeichnet. Sie ist in Frankfurt geboren, lebt in der Mainmetropole und fiebert seit ihren elften Lebensjahr mit den Blauen mit.