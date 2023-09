18 Der 1861-Lauf hat Hobbysportler auf die Schillerhöhe gelockt. Foto: Werner Kuhnle

Beim 1861-Lauf in Marbach ist auch dank des jungen Konzepts viel Unterhaltung und Spannung geboten worden. Die Sieger fahren einen Doppelsieg für ihren Ort ein.











Laufveranstaltungen sind für Zuschauer meist ein kurzes Vergnügen: Das Teilnehmerfeld sprintet ein-, zweimal vorbei, dann herrscht die Ruhe nach dem Sturm. Anders beim 1861-Lauf in Marbach, dem Nachfolgemodell des Gassenlaufs. Hier drehen die Teilnehmer zunächst eine Stunde lang auf einem Ein-Kilometer-Kurs ihre Runden, und anschließend messen sich die besten Läuferinnen und Läufer in einem Finallauf. Der Clou: Dann ist die Strecke nur noch 400 Meter kurz – und jede Runde scheidet der letzte aus. Auf Neudeutsch: Last (Wo)Men Standing.