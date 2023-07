13 Am Schluss kann der VfB doch noch jubeln. In unserer Bildergalerie haben wir die besten Momente des Spiels zusammengefasst. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Das 1:1-Unentschieden bei Union Berlin mag dem VfB Stuttgart in der Tabelle nicht viel weiterhelfen. Mit dem späten Ausgleichstreffer sendet der Club dennoch ein wichtiges Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg, findet Sportredakteur Gregor Preiss.









Nein, es war keine berauschende Leistung, die der akut abstiegsbedrohte VfB Stuttgart an der Alten Försterei ablieferte. Zumindest eine Halbzeit lang agierte der VfB im Auswärtsspiel bei Union Berlin defensiv fahrig und fand offensiv nicht statt. War’s das schon?, fragte man sich angesichts des 0:1-Rückstands, der dargebotenen Leistung und der kaum vorhandenen Torgefahr. Ehe Sasa Kalajdzic durch eine abgezockte Aktion in bester Torjägermanier dem Spiel in der letzten Minute doch noch die entscheidende Wendung gab.