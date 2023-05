1 Stürmer Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim in die Bundesliga geschossen. Foto: imago//Eduard Martin

Ein Fußball-Märchen wird wahr. Der 1. FC Heidenheim hat in einem dramatischen Saisonfinale den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Was steckt hinter dieser Erfolgsstory? Und: Hat der FCH in der Bundesliga überhaupt eine Chance?









Der 1. FC Heidenheim hat es tatsächlich geschafft – in einem wahren Herzschlagfinale gelang der entscheidende Treffer zum 3:2 über den SSV Jahn Regensburg in der neunten Minute der Nachspielzeit. Mit diesem Wahnsinn am letzten Spieltag und dem damit verbundenen Bundesliga-Aufstieg ist das Wunder von der Ostalb endgültig perfekt.