1 Das Spiel im Pforzheimer Holzhofstadion (hier beim DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen) wird um 17 Uhr stattfinden. Foto: Bongarts

Die Fans der Stuttgarter Kickers sind verärgert. Grund dafür ist eine Spielverlegung. Anstatt um 19 Uhr, müssen die Blauen kommenden Freitag bereits um 17 Uhr in Pforzheim antreten.

Stuttgart - Eine Spielverlegung sorgt bei den Fans des Oberligisten Stuttgarter Kickers für Verärgerung. Anstatt um 19 Uhr, müssen die Blauen am kommenden Freitag bereits um 17 Uhr in Pforzheim antreten. Eine Uhrzeit, die für viele Berufstätige kaum machbar ist. Grund für die Spielverlegung ist eine nicht oberligataugliche Flutlichtanlage im Holzhofstadion in Pforzheim. „Die Vereinsverantwortlichen des 1.CfR Pforzheim wollten ursprünglich ihre Rückrundenspiele im neuen Stadion „Brötzinger Tal“ austragen, doch die Bauarbeiten, vor allem an der Flutlichtanlage, werden nicht rechtzeitig fertig“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stuttgarter Kickers.

Fanbus muss abgesagt werden

Ein geplanter Fanbus in die Goldstadt musste in der Folge abgesagt werden. „Wir hatten mit der Orga jede Menge Arbeit, hatten nach viel Mühen einen passenden Bus bestellt, eine nun theoretisch notwendig gewordene Abfahrtszeit um 14:00 ist für uns aber leider nicht leistbar“, schreibt die Fanabteilung der Stuttgarter Kickers auf ihrer Facebook-Seite. Doch laut den Kickers bestehe noch Hoffnung auf Alternativen. Man sei im engen Kontakt mit den Fanvertretern und der Fanabteilung, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins weiter.

Badiane und Auracher fraglich

Bevor die Kickers beim 1. CfR Pforzheim antreten, steht am Samstag ein Heimspiel gegen den FC Germania Friedrichstal (Anpfiff 14 Uhr) für die Blauen an. Gegen den Tabellenvorletzten müssen die Kickers eventuell auf Lhadji Badiane (krank) und Patrick Auracher (Achillessehnenprobleme) verzichten. Neuzugang Ilias Soultani trainierte in dieser Woche auf Grund seiner Ausbildung bei der Polizei erneut nur bei der A-Jugend mit. Ein Einsatz von Beginn ist daher eher unwahrscheinlich.