14 Die Fans der Stuttgarter Kickers sind der Mannschaft auch in der Oberliga treu. Foto: Pressefoto Baumann

Die Fans der Stuttgarter Kickers hatten es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Dennoch pilgern sie weiterhin auf die Waldau. Welche Sätze man dort wahrscheinlich nie hören wird, lesen Sie hier:

Stuttgart - Oberliga Baden-Württemberg – so heißt momentan die bittere Realität für die Stuttgarter Kickers. Schwierige Zeiten für den Traditionsverein aus Degerloch. Die Fans der Blauen mussten in den vergangenen Jahren so einiges ertragen – treu geblieben sind sie dennoch.

Und diese Treue könnte schon bald belohnt werden – immerhin befinden sich die Kickers auf dem Weg in Richtung Wiederaufstieg. Der Sprung zurück in die Regionalliga wäre ein kleines Trostpflaster für die blaue Seele und die Party auf der Waldau würde bestimmt groß ausfallen. Apropos Waldau: wir haben uns zwölf Sätze überlegt, die im und rund um das Stadion der Blauen so wahrscheinlich nie fallen würden.

Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.