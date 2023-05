1 Der TSV Affalterbach (hier mit Giuliano Mollo beim Torschuss) fühlt sich betrogen. Foto: Peter Mann

Weil ein TSV-Zuschauer im Ligaspiel gegen den TSC Kornwestheim Tumulte auslöst, verliert die Elf mit 0:3 nach Wertung. Der SGV Murr bleibt mit einem 8:0 oben dran.









In der Kreisliga A1 Enz-Murr hielt der Tabellenzweite SGV Murr mit einem 8:0 (3:0)-Kantersieg gegen den TV Aldingen II Anschluss an den Spitzenreiter SV Pattonville, der sich bei seinem 7:3-Erfolg gegen den TSC Kornwestheim ebenfalls keine Blöße gab. Auch wenn das Ergebnis an die starken Murrer Darbietungen aus der Vorrunde erinnerte, hatte SGV-Trainer Björn Kugler nach dem Abpfiff den Fuß auf der Euphoriebremse. „Von diesem Resultat darf man nicht zu viel ableiten. Bei so wenig Gegenwehr spielst du eben permanent auf ein Tor und dann triffst du auch achtmal. Aber Selbstvertrauen sollte der klare Sieg meinen Spielern schon geben“, ordnete er den Dreier ein. Dreifach traf Christian Krauß, der dabei zwei Elfmeter verwandelte. Die weiteren Tore steuerten Daniel Lischka, dessen 1:0 (20.) den Bann brach, Tim Gassmann, Michael Winkle, Antonio Purkovic und Mike Lederer bei. Da die Teams auf den Tabellenplätzen drei, vier, fünf und sechs allesamt verloren, hat der SGV bereits fünf Spieltage vor dem Saisonende mindestens den Aufstiegs-Relegationsplatz sicher.