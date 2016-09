Wasserrohrbruch in Hauptstätter Straße 250 Haushalte ohne Wasser

Von red/loj 19. September 2016 - 08:41 Uhr

Kürzlich hatte es in der Augsburger Straße einen größeren Wasserrohrbruch gegeben.Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Wegen eines Rohrbruchs haben am Montagmorgen zahlreiche Haushalte nahe der Hauptstätter Straße kein Trinkwasser. Wie lang, war am Morgen noch unklar.

Stuttgart - Am Montagnorgen ist in der Hauptstätter Straße in Stuttgart eine Wasserleitung mit 15 Zentimetern Durchmesser geborsten. Dies teilt die Netze BW, ein Unternehmen der EnBW mit. Die Leitung sei inzwischen gesperrt und ein Reparaturteam sei vor Ort, um den Schaden zu beheben.

Am Morgen seien wegen der gebrochenen Leitung rund 250 Haushalte in der näheren Umgebung ohne vorübergehend ohne Trinkwasser. Wie lange, stehe erst fest, wenn die Schadenstelle aufgegraben worden sei. Durch die Bauarbeiten kurz vor dem Heslacher Tunnel eine Fahrspur Richtung stadtauswärts gesperrt.

Erst Anfang September hatten gleich zwei Rohrbrüche die Reparaturdienste in Atem gehalten. Vor zwei Wochen hatte das Wasser eines geborstenen Rohres die Augsburger Straße in Untertürkheim überflutet. Einen Tag später war in Stuttgart-Rot ein Rohr gebrochen.