Rohrbruch in Stuttgart-Rot Wasser hebt Gehweg an, Polizei sperrt Straße

Von red 06. September 2016 - 08:08 Uhr

Ein Wasserrohrbruch hat am frühen Dienstagmorgen die Einsatzkräfte in Stuttgart-Rot in Atem gehalten. Die Wassermassen hoben den Gehweg an, Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zurzeit dauert die Sperrung in dem Bereich noch an.





13 Bilder ansehen

Stuttgart-Rot - Ein Wasserrohrbruch hat am frühen Dienstagmorgen für Chaos in der Züttlinger Straße in Stuttgart-Rot gesorgt. Wie die Polizei berichtet, gingen die ersten Meldungen um 4.50 Uhr ein.

Mehr zum Thema

Als die Beamten eintrafen, liefen die Wassermassen bereits die Straße hinunter, ausgehend von der Züttlinger Straße 15. Der Gehweg begann sich zu heben, sowohl ein Auto als auch ein Motorrad mussten abgeschleppt und umgeparkt werden.

Die Polizei sperrte die Straße in dem betroffenen Bereich gegen 5 Uhr, die Sperrung dauert noch an.

Zur genauen Ursache kann die Netze BW bislang noch nichts sagen. Momentan befinden sich die Einsatzkräfte vor Ort.

Bereits am Montagmorgen war es zu einem Wasserrohrbruch in Stuttgart-Untertürkheim gekommen.