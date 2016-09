Stuttgart-Untertürkheim Wasserrohrbruch überflutet Augsburger Straße

Von red 05. September 2016 - 07:47 Uhr

In der Augsburger Straße ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen.Foto: Heike Müller-Ademoglu

Am frühen Montagmorgen hat ein Wasserrohrbruch für Chaos in der Augsburger Straße in Stuttgart-Untertürkheim gesorgt. Die Straße ist in diesem Bereich zurzeit gesperrt.

Stuttgart-Untertürkheim - Ein Wasserrohrbruch hat am Montagmorgen die Augsburger Straße in Stuttgart-Untertürkheim überflutet. Wie die Polizei meldet, ging der erste Notruf um 6.36 Uhr ein. Das Wasser überflutete die Straße auf Höhe der Hausnummer 197.

Die Feuerwehr wurde ebenfalls zum Ort des Geschehens gerufen. Zur genauen Ursache des Wasserrohrbruchs kann die Netzte BW zurzeit noch nichts sagen. Einatzkräfte des Wasserversorgers sind momentan vor Ort. Wie lange die Sperrung aufrecht erhalten werden muss, ist ebenfalls noch nicht bekannt.