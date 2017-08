Unfall in Stuttgart-West Audi kracht in Bushaltestelle

Von red/lw 02. August 2017 - 11:30 Uhr

Ein Audi-Fahrer ist am Montagabend in Richtung Stuttgart-Botnang unterwegs. Das Auto gerät ins Schleudern und kracht in eine Bushaltestelle. Diese wird stark zerstört.





Stuttgart-Kräherwald - Am späten Montagabend ist ein Audi-Fahrer in Stuttgart-West in eine Bushaltestelle gekracht.

Der Autofahrer war laut Polizei gegen 22:20 Uhr in Richtung Stuttgart-Botnang unterwegs. Offensichtlich wegen des starken Regens streifte der 37-Jährige eine gummierte Fahrstreifenbegrenzung in der Mitte der Fahrbahn. Dadurch geriet das Auto ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab, so ein Polizeisprecher. Der Audi-Fahrer krachte daraufhin in die SSB-Haltestelle Nikolauspflege. Diese wurde durch den Unfall stark beschädigt.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.