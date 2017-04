Unfall in Stuttgart-Nord Rollerfahrer von Betrunkenem gerammt, Polizei sucht Zeugen

Von red 01. April 2017 - 11:55 Uhr

Schwere Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer zugezogen, als er von einem betrunkenen Audi-Fahrer in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord gerammt wurde. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.





6 Bilder ansehen

Stuttgart-Nord - Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord ereignet hat.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei meldet, war ein 21-Jähriger mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen der Heilbronner Straße in Richtung Arnulf-Klett-Platz unterwegs. Als der Verkehr zum Stocken kam, wechselte der junge Mann offenbar unachtsam auf den rechten Fahrstreifen, übersah dabei einen 35-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Da der 21-Jährige offensichtlich betrunken war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.