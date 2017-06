Stuttgart-Zuffenhausen Motorradfahrer knallt gegen Stadtbahn

Von red/dja 08. Juni 2017 - 15:00 Uhr

Am Donnerstagvormittag ist ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad in Zuffenhausen unterwegs. Er überholt mehrere Autos auf der Linksabbiegerspur und biegt offenbar ab – obwohl die Ampel auf Rot stand.





Stuttgart-Zuffenhausen - Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstag in der Ludwigsburger Straße (S-Zuffenhausen) beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn schwer verletzt worden.

Der 63-Jährige fuhr laut Polizei mit seiner Yamaha gegen 11.40 Uhr in der Ludwigsburger Straße Richtung Kelterplatz und wollte auf Höhe der Frankenstraße nach links abbiegen. Hierbei fuhr er an mehreren Autos, die auf dem Linksabbiegerstreifen in der Ludwigsburger Straße an einer roten Ampel warteten, rechts vorbei und wollte über die – ersten Ermittlungen zu Folge – noch rote Ampel abbiegen. Eine in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U 15 erfasste den Motorradfahrer. Der 63-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr unterbrochen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.