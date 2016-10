Stuttgart-Nord Schwerer Unfall fordert vier Verletzte

Von red 26. Oktober 2016 - 07:27 Uhr

In Stuttgart-Nord ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.





12 Bilder ansehen

Stuttgart-Nord - Vier Verletzte, darunter eine schwer verletzte Frau, rund 30.000 Euro Sachschaden und vier beschädigte Autos sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, war eine 50 Jahre alte Taxifahrerin mit ihrem Ford gegen 21.15 Uhr stadtauswärts in Richtung Pragsattel unterwegs und wollte von der rechten auf die mittlere Spur wechseln. Dabei übersah sie einen VW Touran, dessen 41-jähriger Fahrer bei Rot an der Ampel wartete, und kollidierte mit dem Volkswagen. Dieser wurde dann auf den Kia eines 51-Jährigen geschoben, der schließlich in den BMW eines 34-Jährigen krachte.

Bei dem Unfall zog sich die Taxifahrerin schwere Verletzungen zu, drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Heilbronner Straße musste bis 23.10 Uhr in stadtauswärtiger Richtung gesperrt werden.