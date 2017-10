Stuttgart-Möhringen Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von red 08. Oktober 2017 - 11:52 Uhr

Bei einem Unfall wurde am Samstag ein Motorradfahrer verletzt. Foto: dpa/Symbolbild

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Stuttgart-Möhringen schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer hatte zuvor eine rote Ampel übersehen.

Stuttgart - Ein 57-jähriger Motorradfahrer hat am Samstag in Stuttgart-Möhringen eine rote Ampel übersehen und verursachte dadurch einen Unfall. Wie die Polizei mitteilt, war der 57-Jährige gegen 14.55 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Vaihinger Straße in Richtung Vaihingen unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Nord-Süd-Straße missachtete er eine rote Ampel. Im Einmündungsbereich prallte er gegen die linke Fahrzeugseite eines Pkw Mazda, der von der Nord-Süd-Straße in die Vaihinger Straße einfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Der 76-jährige Mazda-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden, der Sachschaden beläuft sich auf 10 000 Euro.