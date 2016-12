Stuttgart Mann onaniert in Stadtbahn

Von red 07. Dezember 2016 - 14:32 Uhr

Hinweise zu einem unbekannten Exhibitionisten erbittet die Stuttgarter Polizei.Foto: James R. Martin/Shutterstock

Ein Unbekannter setzt sich in der Stadtbahn neben eine 16-Jährige. Plötzlich bemerkt das Mädchen, dass der Mann Hand an sich legt.

Stuttgart-Degerloch/Stuttgart-Möhringen - Ein Unbekannter hat sich in einer Stadtbahn der Linie U6 vor einer 16-Jährigen entblößt.

Wie die Polizei meldet, stieg der Mann am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an der Haltestelle Weinsteige in Stuttgart-Degerloch in die Stadtbahn, die in Fahrtrichtung Fasanenhof unterwegs war. Er setzte sich neben die 16-Jährige, stellte seinen Rucksack auf seinen Schoß, holte sein Geschlechtsteil hervor und begann zu onanieren. An der Haltestelle Peregrinastraße in Stuttgart-Möhringen setzte sich die 16-Jährige weg und verließ dann die Bahn.

Der Unbekannte soll etwa 60 bis 65 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein. Er hatte eine normale Statur und eine Glatze mit weißem Haarkranz. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Jacke und einem schwarzen Pullover. Er hatte einen dunkelgrauen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.