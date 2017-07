Stuttgart-Feuerbach 31-Jähriger von Güterzug erfasst

Von red/dja 03. Juli 2017 - 16:12 Uhr

Der 31-Jährige wurde von einem Güterzug erfasst und zu Boden geworfen (Symbolbild). Foto: AP

Ein 31-Jähriger ist am Samstagabend auf dem Bahnsteig in Stuttgart-Feuerbach unterwegs. Als ein Güterzug einfährt, erfasst der den 31-Jährigen und wirft ihn zu Boden.

Stuttgart-Feuerbach - Ein 31-Jähriger ist am Samstag gegen 22:15 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Feuerbach am Bahnsteig Nummer eins von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und zu Boden geworfen worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann offenbar stark alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss. Grund für den Unfall war wohl zu wenig Abstand zur Bahnsteigkante. Der Mann, der zudem noch eine geringe Menge Marihuana mit sich führte, zog sich mehrere Schürf- und eine Platzwunde am Oberschenkel zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.