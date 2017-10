Stuttgart-Degerloch Betrunken in den Straßengraben gefahren

15. Oktober 2017

Glück im Unglück hatte ein 25-jähriger Autofahrer, der in Degerloch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und im Straßengraben landete. Er zog sich bei dem Unfall keine Verletzungen zu, doch seinene Führerschein musste er abgeben.





Stuttgart-Degerloch - Ein 25 Jahre alter betrunkener Autofahrer ist am Sonntag in Stuttgart-Degerloch von der Straße abgekommen und mit seinem Auto im Straßengraben gelandet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 25-Jährige mit seinem VW Lupo stadteinwärts in Richtung Ruhbank.

Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das dadurch nach links über den Fahrstreifen für den Gegenverkehr hinweg von der Fahrbahn abkam und auf dem Dach liegen blieb. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht gefährdet.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war. Nach einer Blutprobe wurde der Fahrer nach Hause entlassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.