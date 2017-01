Stuttgart-Bad Cannstatt Schwarzfahrer verprügelt drei Kontrolleure

Von red 16. Januar 2017 - 14:44 Uhr

Der Schwarzfahrer war ohne gültigen Fahrschein unterwegs.Foto: dpa

Bei einer Fahrausweiskontrolle soll ein 26-Jähriger drei Prüferinnen geschlagen und getreten haben. Die Polizei hat ihn vorläufig festgenommen.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Am Sonntag hat die Polizei einen 26-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in Stuttgart-Bad Cannstatt ohne gültigen Fahrschein mit der Stadtbahn gefahren sein soll und bei einer Fahrausweiskontrolle drei Prüferinnen durch Schläge und Tritte verletzt haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, waren fünf Fahrausweisprüferinnen in der Stadtbahn Linie U14 unterwegs, in der sie an der Haltestelle Staatsgalerie in Stuttgart-Mitte den 26-Jährigen gegen 7.45 Uhr kontrollieren wollten. Dabei konnte der Mann offensichtlich nur zwei ungültige Fahrscheine vorweisen, er gab außerdem falsche Personalien an. An der Haltestelle Metzstraße flüchtete er schließlich aus der Bahn. Als die Prüferinnen dies versuchten zu verhindern, griff er sie mit Faustschlägen und Fußtritten an.

Stadtbahnfahrer erkannte den Täter

Drei Frauen wurden dabei leicht verletzt. Die Prüferinnen stiegen an der Haltestelle Mineralbäder aus und entdeckten dabei den 26-Jährigen, der an der Haltestelle vorbei in Richtung Wilhelma lief. Dort stieg er offensichtlich wieder in eine Stadtbahn ein. Der Stadtbahnfahrer erkannte den Tatverdächtigen und stoppte an der Haltestelle Mühlsteg. Die Polizei nahm den 26-Jährigen dort vorläufig fest. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Urkundenfälschung und Räuberischer Erpressung rechnen.