Stuttgart - Bad Cannstatt Mann geht 22-Jährigen in S-Bahn an

Von red/dja 10. August 2017 - 12:10 Uhr

In einer S-Bahn in Stuttgart ist es zu einer Schubserei gekommen (Symbolbild). Foto: dpa

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist es am Mittwochmittag in einer S-Bahn gekommen. Mehrere Menschen mischen sich in den Streit ein.

Stuttgart - Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Alter von 22, 26 und 40 Jahren ist es am Mittwochmittag gegen 13:55 Uhr in der S-Bahn der Linie S1 gekommen.

Laut Polizei stiegen alle Beteiligten am Bahnhof Obertürkheim in den Zug in Richtung Herrenberg. Während der Fahrt soll der 40-Jährige offenbar den 22-Jährigen geschubst haben, woraufhin dieser zu Boden fiel. Zeugen berichteten, dass sich der 26-jährige Mann daraufhin einmischte. Offenbar bedrohte und beleidigte er den 40-Jährigen.

Unbeteiligte Reisende trennten die beiden Männer bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt voneinander. Inwiefern eine stark gefüllte S-Bahn der Grund für die Schubserei war wird derzeit von der Polizei ermittelt. Hinweise zum Vorfall nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegen.