Stuttgart 32-Jährige in S-Bahn begrapscht

Von red/ps 24. August 2017 - 12:33 Uhr

Eine 32-Jährige wird in der S-Bahn am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt sexuell belästigt. Foto: dpa (Symbolbild)

Einer 32-Jährige wird in der in der S-Bahn am Bahnhof Stuttgart Bad-Cannstatt unter das Kleid gefasst. Der mutmaßliche Täter kann zunächst aus der S-Bahn flüchten.

Stuttgart - Ein 32-jähriger Mann hat am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr in der S-Bahn der Linie S3 Richtung Backnang (Rems-Murr-Kreis) eine Reisende offenbar sexuell belästigt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stieg der mutmaßliche Täter am Stuttgarter Hauptbahnhof (Stuttgart-Mitte) in die Bahn ein und setzte sich unmittelbar neben die 32-jährige Frau, die daraufhin den Platz wechselte. Kurz bevor die Frau am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt aussteigen wollte, soll der Mann ihr unvermittelt unter das Kleid gefasst und sie am Oberschenkel sowie am Gesäß gestreichelt haben.

32-Jähriger kann zunächst flüchten

Daraufhin schubsten sich die beiden Personen nach bisherigem Kenntnisstand gegenseitig. Nachdem sich die Türen der Bahn öffneten, versuchte die Frau, den wegrennenden Mann offenbar festzuhalten, was ihr jedoch misslang. Der in Richtung Bahnsteigunterführung flüchtende 32-Jährige soll die Frau zuvor noch beleidigt haben.

Zwei Reisende rannten dem mutmaßlichen Täter hinter. Alarmierte Polizisten nahmen den mit 1,3 Promille alkoholisierten Mann kurze Zeit später in der Nähe des Bahnhofs vorläufig fest. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen hierzu übernommen und wertet derzeit die Videoaufnahmen aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.