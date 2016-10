Nachrichten aus Stuttgart und der Welt Das haben Sie am Wochenende verpasst

Von jfi 24. Oktober 2016 - 04:09 Uhr

Der Zombie-Walk in der Stuttgarter Königstraße sorgte für Angst und Schrecken bei Passanten – und das ein oder andere Selfie.Foto: 7aktuell.de/Andreas Friedrichs

Einigung beim Lehrerstreit von Grün-Schwarz, Schüsse auf einen 75-Jährigen in Stuttgart und der Zombie-Walk in der Königstraße: wir bieten einen Überblick darüber, welche Nachrichten Sie am Wochenende verpasst haben.

Stuttgart - Schön ausschlafen, lange frühstücken und den vielleicht letzten schönen Sonnentag in diesem Herbst genießen: was gibt es Schöneres, als das Wochenende auf diese Art zu verbringen? Klar, dass das Smartphone dann auch mal unangetastet bleibt.

Für den Fall, dass auch Sie sich an diesem Wochenende aus dem Nachrichtenstrom zurückgezogen haben, geben wir Ihnen hier einen Überblick, was Sie am Samstag und Sonntag verpasst haben.

Das sind die fünf wichtigsten Geschichten aus Stuttgart und Baden-Württemberg.

*Am Samstag ist ein 75-Jähriger in Stuttgart von einem Unbekannten angeschossen worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ein zufälliges Opfer wurde. Von dem Täter fehlt jede Spur.

*Die Teilnehmer des Zombie-Walks haben die Königstraße in Stuttgart in Angst und Schrecken versetzt. Es gab eindrucksvoll geschminkte „Untote“ zu sehen.

*Die Koalition aus Grünen und CDU hat ihren Streit um mehr Lehrerstellen vorerst beigelegt. Es soll 320 zusätzliche Stellen geben – deren Finanzierung ist allerdings nur für das Haushaltsjahr 2017 gesichert.

*In Weissach im Tal hat ein 45-Jähriger auf mehrere Autos geschossen und auf einen Passanten gezielt. Spezialkräfte der Polizei überwältigten den Mann.

*Nach dem Sieg des VfB Stuttgart über 1860 München scheint das Ziel direkter Wiederaufstieg realistisch. Unsere Nachbetrachtungen des Spiels.

Das sind die fünf wichtigsten Geschichten aus Deutschland und der Welt.

*Die von Russland einseitig ausgerufene Waffenruhe in Aleppo hielt nur drei Tage. Neue schwere Gefechte erschüttern die Stadt in Syrien seit Samstagabend.

*Die Grünen lassen ihre Mitglieder entscheiden, wer die Partei in die Bundestagswahl 2017 führen soll. Am Wochenende gab es die erste Debatte der vier Kandidaten.

*Scarlett Johansson hat in Paris ihren eigenen Popcorn-Laden eröffnet. Der Hollywood-Superstar bediente am Eröffnungstag auch selbst.

*Ein CDU-Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern sollte Justizminister des Landes werden. Doch dann kommen ihm Likes für Facebook-Einträge der AfD dazwischen.

*Die Berichte über Angriffe durch Horror-Clowns häufen sich auch in Deutschland. Was hinter dem Trend steckt.