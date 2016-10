Polizeieinsatz in Weissach im Tal Mann schießt um sich

Von red/loj 23. Oktober 2016 - 08:18 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag bei einem Großeinsatz einen 45-Jährigen festgenommen. Er hatte zuvor auf mehrere Autos geschossen und einen Passanten bedroht.





Weissach im Tal - Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) einen 45-Jährigen überwältigt, der zuvor mit einer Schusswaffe auf einen Passanten gezielt sowie auf drei vorbeifahrende Autos und eine Hauswand geschossen hatte.

Gegen 22 Uhr am Samstagabend war bei der Polizei die Meldungen eingegangen, dass in Weissach im Tal eine Person auf mehrere Fahrzeuge geschossen habe. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass die zunächst unbekannte Person auf insgesamt drei Fahrzeuge geschossen und einen Passanten mit der Schusswaffe bedroht hatte. Weiter hatte der Mann Schüsse auf ein benachbartes Wohnhaus abgegeben. Der Täter hielt sich immer noch in dem Haus auf. Aufgrund der konkreten Gefahrenlage wurde der Einsatzort weiträumig abgesperrt und Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen.

Nach ihrem Eintreffen betraten die Spezialkräfte das Wohnhaus und trafen zunächst auf unbeteiligte Mitbewohner. Währenddessen gab der Täter weitere Schüsse ab und verbarrikadierte sich in seinem Zimmer. Die Mitbewohner konnten von der Polizei aus dem Haus geleitet und in Sicherheit gebracht werden.

Im weiteren Verlauf öffneten die Spezialkräfte mit Hilfe technischer Geräte die Zimmertüre und überwältigten den Mann. Ein Diensthund verletzt den Mann dabei leicht. Die Polizeibeamten fanden in dem Zimmer eine Luftdruckwaffe, mit der nach bisherigem Ermittlungsstand die Schüsse abgegeben wurden. Bei dem Täter handelte es sich um einen 45 Jahre alten psychisch auffälligen Mann, welcher mit Angehörigen das Haus bewohnt.

Die Mitbewohner waren während des Vorfalls von dem Mann nicht bedroht worden. Andere Personen wurden nicht verletzt. Über das Motiv des Mannes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Hauswand ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.