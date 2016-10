Stuttgart Projektil verletzt 75-Jährigen am Arm

23. Oktober 2016 - 12:53 Uhr

Ein 75-jähriger Mann ist am Samstag in Stuttgart von einem Projektil verletzt worden.Foto: dpa

Ein Unbekannter hat einen Mann in Stuttgart angeschossen und am Oberarm verletzt. Die Polizei geht bislang davon aus, dass der 75-Jährige zufällig zum Opfer wurde. Von dem Schützen fehlt bislang jede Spur.

Stuttgart - Ein 75 Jahre alter Mann ist in Stuttgart von einem Projektil am Oberarm getroffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, traf das Geschoss den Mann vermutlich zufällig aus einer größeren Entfernung. Der Mann hatte am Samstag sein Auto abgestellt und war gerade dabei, zwei Mitfahrerinnen aus dem Wagen zu helfen, als ihn das Projektil traf.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo das Projektil aus dem Arm operiert wurde. Von dem Schützen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei untersucht nun das Projektil, um zu ermitteln, aus welcher Waffe es abgefeuert wurde.