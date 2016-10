6. Zombie-Walk in Stuttgart Untote lehren Passanten das Fürchten

Von jfi 22. Oktober 2016 - 19:40 Uhr

Bereits zum sechsten Mal haben die Teilnehmer des Zombie-Walks die Stuttgarter Innenstadt in eine Gruselzone verwandelt. Wir haben die Bilder!





Stuttgart - Die Teilnehmer des Zombie-Walks haben am Samstag die Stuttgarter Innenstadt bereits zum sechsten Mal in eine Grusellandschaft verwandelt.

Die Parade am Samstagabend nahm ihren Anfang in der Königstrasse und dürfte erneut mehrere Hundert Menschen angezogen haben. Die Teilnehmer waren gruselig kostümiert und lehrten Passanten wie in den Vorjahren das Fürchten.

Die Tradition der Zombie-Walks stammt aus den USA, wo es bereits im Jahr 2001 den ersten Zombie-Walk weltweit gegeben hatte. Der erste Zombie-Walk in Deutschland fand 2006 in Köln statt, seitdem steigen die Teilnehmerzahlen immer mehr an. Mittlerweile gibt es Zombie-Walks in zahlreichen deutschen Großstädten.