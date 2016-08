Blaulicht aus Stuttgart Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet

Von red 26. August 2016 - 16:59 Uhr

Ein noch unbekannter Autofahrer verursacht einen Unfall im Stuttgarter Norden und flüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher.Foto: dpa

Ein unbekannter Autofahrer verursacht in Stuttgart-Nord einen Unfall, bei dem sich eine 50-jährige Roller-Fahrerin verletzt. Daraufhin flüchtet der Unbekannte – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Nord - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag im Stuttgarter Norden einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, stand der Unbekannte gegen 16.30 Uhr in der Hölderlinstraße auf dem Geradeausfahrstreifen in Richtung Schwabstraße. Sowohl die Ampel für ihn als auch für die Rechtsabbieger in Richtung Zeppelinstraße zeigten Rot.

Als die Ampel für die Rechtsabbieger auf Grün schaltete, fuhr der Unbekannte los, wechselte sofort den Fahrstreifen nach rechts und bog dann in die Zeppelinstraße ab. Der 28-jährige Fahrer eines Mercedes, der auf dem Rechtsabbiegerfahrstreifen fuhr, konnte im letzten Augenblick bremsen und ausweichen. Eine 50-Jährige, die mit ihrem Roller hinter dem Mercedes fuhr, bremste ebenfalls stark ab, stürzte dadurch und verletzte sich leicht. Der Roller schlitterte gegen den Mercedes.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen VW Caddy mit Esslinger Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.