Blaulicht aus der Region Stuttgart Fahrgast durch Glasflasche schwer verletzt

Von red 27. Dezember 2016 - 17:03 Uhr

Eine Gruppe Jugendlicher bewirft einen 43-jährigen Fahrgast in einer S-Bahn kurz vor Wernau mit einer Gasflasche und verletzt ihn dadurch schwer.Foto: dpa

Ein 43-jähriger Fahrgast wird in einer S-Bahn kurz vor Wernau am Neckar mit einer Glasflasche beworfen und dabei schwer verletzt. Die Polizei kann einige der Täter schnappen – diese und weitere Meldungen der Polizei aus der Region Stuttgart.

Wernau am Neckar - Am frühen Dienstagmorgen ist ein 43-Jähriger in der S-Bahnlinie S1 kurz vor der Haltestelle Wernau/Neckar durch eine Glasflasche schwer verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 6.30 Uhr in der S-Bahnlinie S1 kurz vor der Haltestelle Wernau/Neckar (Kreis Esslingen) aus einer Gruppe Jugendlicher heraus eine Glasflasche in Richtung des 43-Jährigen geworfen. Der Mann wurde von der Flasche im Gesicht getroffen und zog sich schwere Schnittverletzungen zu. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gruppe bestand aus mindestens vier Männern und Frauen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren.

Die Ermittlungen dauern noch an

Zuvor soll es zu Beleidigungen und Fußtritten gegen den 43-Jährigen gekommen sein. Beim Halt der S-Bahn in Wernau/Neckar flüchtete die jugendliche Gruppe zunächst in unbekannte Richtung. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Zeugen können sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/87035-0 melden.