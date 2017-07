B14 bei Bad Cannstatt Auffahrunfall im morgendlichen Berufsverkehr

Von red/dja 26. Juli 2017 - 11:54 Uhr

Am Mittwochmorgen ist es nach einem Unfall zu Stau auf der B14 bei Stuttgart gekommen (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Transportfahrer ist am Mittwoch auf der B14 in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Offenbar bemerkt er nicht, dass der sich der Verkehr vor ihm staut. Er rast in ein anderes Auto.

Stuttgart – Bad Cannstatt - Ein 26 Jahre alter Transporterfahrer hat am Mittwoch auf der B14 offenbar einen Auffahrunfall mit fünf Verletzten verursacht.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 26-Jährige mit einem Transporter und vier Mitfahrern auf der B14 in Richtung Bad Cannstatt. Auf Höhe des Mercedes-Benz-Museums bemerkte er offenbar nicht, dass sich der Verkehr vor ihm verlangsamte und prallte auf den vor ihm fahrenden VW Caddy eines 63-Jährigen.

Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer des Transporters und zwei seiner Mitfahrer sowie der 63-Jährige und sein Beifahrer. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die Männer und brachten sie in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.