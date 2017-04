A8 beim Kreuz Stuttgart A8 nach Unfall gesperrt

Von dja 25. April 2017 - 12:57 Uhr

Auf der A8 mussten drei Spuren gesperrt werden (Symbolbild).Foto: dpa

Am Dienstagvormittag ist es auf der A8 zu einem Unfall gekommen. Am Kreuz Stuttgart sind deswegen drei Spuren gesperrt. Die Bergung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Stuttgart - Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ist es auf der A8 Richtung Karlsruhe beim Stuttgarter Kreuz zu einem Unfall mit vier leichtverletzten Personen gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sind momentan noch drei Spuren gesperrt. „Da Betriebsstoffe ausgelaufen sind, ist die Feuerwehr vor Ort“, sagte ein Polizeisprecher. Die Sperrung könnte daher noch einige Zeit andauern. Momentan staut sich der Verkehr am Flughafen/Messe auf sieben Kilometern.

Ein Autofahrer hatte vermutlich ein Stauende übersehen. Der Fahrer fuhr auf ein anderes Auto auf und schob dieses auf einen Lkw. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr anschließend mit seinem Auto auf eine Betonwand auf. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. Zur Höhe des Schadens ist momentan noch nichts bekannt.