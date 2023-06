7 Nach dem Massenstart in Fellbach zieht sich das Teilnehmerfeld am Aufstieg zum Waldschlössle auseinander. Foto: Horst Rudel

Silvi Beck aus Schwäbisch Gmünd und Heidi Häffner aus Heubach im Ostalbkreis haben das Wandern für sich erst in Coronazeiten entdeckt, dann – nach viel Spaß bei geselligen Ausflügen durch die Natur – aber eigens die „Wanderblümchen“ ins Leben gerufen. Was sich die 52-jährigen Frauen an diesem Donnerstag vorgenommen haben, hat freilich ihre bisherigen Wanderdimensionen deutlich gesprengt.