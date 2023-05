1 Kulturamtsleiter Marc Gegenfurtner an der Schwabenbräu-Passage: Nun ist sie offiziell eröffnet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Einst waren in der Schwabenbräu-Passage in Bad Cannstatt ein Kino und ein Hotel. In dem Heinz Rühmann übernachtete – und Pelé. Bis zum Abriss wird sie anderweitig genutzt.









So viel Rummel, Lametta und Aufmerksamkeit ist selten in dem Stück Straße zwischen Bahnhof und Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt. Ist es doch der Gegenentwurf zum Dorotheen-Quartier. Ein Quäntchen in Stuttgart sonst ungekannter rauer Urbanität: Dort finden sich Menschen und Läden, die anderswo keinen Platz haben. Nun will die Stadt das Quartier aufwerten, auch wegen der Fußball-EM 2024. Dabei spielt die Schwabenbräu-Passage eine zentrale Rolle. Sie gehört der Stadt seit 2020. Und soll mit Leben gefüllt werden.