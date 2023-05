1 Gemessen an der Zahl der Downloads ist die Corona-Warn-App ein Hit: Schon 18,2 Millionen mal wurde sie heruntergeladen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Seit einem Vierteljahr gibt es die App, gut 18 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen. Gemessen an der Zahl der Nutzer ist die App zwar ein Erfolg – aber diese Größe sagt nicht alles, was zu einer fairen Bilanz gehört.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Als die Corona-Warn-App nach immer wieder verzögerter Entwicklungsphase vorgestellt wurde, waren mit ihr hohe Erwartungen verbunden. Gelegentlich konnte der Eindruck entstehen, im Bundeskanzleramt sehe man die App als den zentralen Baustein in der Anti-Corona-Strategie an. Nun ist die App seit einem Vierteljahr auf dem Markt. Ist sie tatsächlich ein Erfolg? Die Frage ist komplizierter als sie klingt, denn es ist nicht so einfach zu sagen, was eigentlich das Kriterium für den Erfolg der App sein soll.