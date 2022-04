20-Jähriger raucht in S-Bahn und bedroht Fahrgäste

1 Die Polizei schnappte sich den Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Am Montagabend fährt ein 20-Jähriger mit der S-Bahn zwischen Waiblingen und Schwaikheim. Dabei gönnt er sich eine Zigarette. Als andere Fahrgäste ihn auf sein Verhalten ansprechen, wird es ungemütlich.















Link kopiert

Erst rauchte er in der S-Bahn gemütlich eine Zigarette, dann beleidigte und bedrohte er andere Fahrgäste. Ein 20-Jähriger benahm sich in einem Zug zwischen Waiblingen und Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) ziemlich daneben, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann fuhr ersten Erkenntnissen zufolge gegen 22.30 Uhr mit der S3 in Richtung Backnang und zündete sich eine Zigarette an. Als ihn ein Fahrgast auf das Rauchverbot aufmerksam machte, beleidigte der 20-Jährigen den Reisenden und bedrohte ihn. Danach ging er auch drei andere Fahrgäste verbal an.

Geschädigte sollen sich melden

Am Bahnhof Winnenden schritt die alarmierte Polizei ein und brachte den Mann auf die Dienststelle. Ein Alkoholtest ergab 1,1 Promille.

Die Beamten trafen die Geschädigten jedoch nicht mehr im Zug an und bitten diese nun, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.