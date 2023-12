Zwischen Vaihingen/Enz und Stuttgart: Mehr als 200 Traktoren legen Verkehr auf der B 10 lahm

Hunderte Landwirte sorgen zurzeit mit ihren Traktoren für massive Verkehrsbehinderungen auf der B 10 zwischen Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) und Stuttgart. Grund dafür ist eine Großkundgebung in Stuttgart, zu der die Landwirte mit ihren Treckern fahren.

Wie eine Sprecherin der Ludwigsburger Polizei mitteilt, trafen sich die Bauern kurz nach 8 Uhr auf einem Parkplatz bei Pulverdingen – einem Weiler bei Markgröningen – und fuhren mit rund 200 Traktoren in Richtung Stuttgart los. Am Parkplatz der Gaststätte Kaiserstein kurz vor der Autobahnanschlussstelle Zuffenhausen warteten offenbar weitere 40 bis 80 Traktoren, die sich dem Korso in Richtung Bad Cannstatt anschlossen. Informationen der Polizei zufolge kommt es in diesem Bereich zu massiven Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr (Stand: 8.30 Uhr).

Laut der Stadt Stuttgart wird der Korso von 9.30 Uhr vom Cannstatter Wasen bis zum Landwirtschaftsministerium (Kernerplatz) fahren. Dort soll ab 10.30 Uhr eine Kundgebung stattfinden. Hintergrund der Demonstrationen ist das geplante Aus für Steuervergünstigungen – etwa für Diesel – in der Landwirtschaft. Das Vorhaben ist Teil der Sparpläne im Bundeshaushalt 2024.