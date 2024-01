Zwei Unbekannte gehen in einer S-Bahn auf einen 32-Jährigen Fahrgast los und rauben sein Handy. An der Haltestelle Feuerbach fliehen sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 32-Jähriger ist am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr in der S-Bahn von Stuttgart nach Marbach attackiert und beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Laut Bericht der Beamten stiegen die zwei Männer an der Haltestelle Nordbahnhofstraße in die S4 in Richtung Marbach zu und beleidigten das Opfer. Kurz nachdem die Bahn losgefahren war, traten sie dem 32-Jährigen in den Bauch und attackierten ihn mit den Fäusten im Gesicht und raubten das Handy des Mannes. Die Angreifer stiegen an der Haltestelle Feuerbach wieder aus.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer soll etwa 20 Jahre alt, dünn und circa 1,85 Meter groß sein. Er habe schwarze Haare und ein arabisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Der zweite Unbekannte wird ebenfalls auf etwa 20 Jahre geschätzt und sei circa 1,80 Meter groß. Er wird als dünn mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Auch er sei mit schwarzer Jacke und Hose bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.