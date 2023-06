Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Montagnachmittag durch seinen gefährlichen Fahrstil auf der Landesstraße zwischen Steinheim und Großbottwar aufgefallen war. Der Unbekannte war laut Zeugen wohl in einem Citroen C5 unterwegs.

Der Mann drängt sich am wartenden Abschleppwagen vorbei

Gegen 15.35 Uhr hatte der Gesuchte von der Höpfigheimer Straße kommend nach links auf die Landesstraße 1100 abbiegen wollen. Vor ihm hatte sich der Fahrer eines Abschleppwagens bereits links eingeordnet – was dem Unbekannten aber wohl nicht schmeckte: Er fuhr kurzerhand rechts an diesem vorbei, beleidigte den Fahrer mittels Gestik, bog vor dem Abschleppwagen nach links ab und fuhr in Richtung Großbottwar weiter. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der Citroen-Fahrer bereits vorher aufgefallen sein, da er mehrere Fahrzeuge mit sehr hohem Tempo überholt hatte. Das tat er nun auch auf der L 1100 wieder.

Lesen Sie auch

Fast wäre der Fahrer des Abschleppwagens überfahren worden

Der 53-jährige Abschleppfahrzeugfahrer entdeckt den Citroen-Fahrer später in Großbottwar wieder und wollte ihn zur Rede stellen. Daraufhin fuhr der Unbekannte auf den Mann zu, sodass dieser zur Seite ausweichen musste, um nicht überfahren zu werden. Anschließend habe der Citroen-Fahrer in Großbottwar wiederum mehrere Fahrzeuge überholt und dann an einer Bushaltestelle angehalten – aber nur um sich anschließend wieder direkt vor den Abschleppwagen einzureihen. Im Bereich des Kreisverkehrs am Ortsende bremste der Unbekannten den Abschleppwagenfahrer aus und rauschte dann davon.

Verkehrsteilnehmende, die die rasante Fahrweise des Mannes beobachtet haben oder gar selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 0 71 44 / 90 00 oder unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.