23-Jährige in Stadtbahn mehrfach begrapscht – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Polizei hat einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einer Stadtbahn der Linie U6 zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Feuerbach eine 23-Jährige sexuell belästigt haben soll. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Ein 27 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Freitagabend eine 23-Jährige in einer Stadtbahn der Linie U6 auf dem Weg von Stuttgart-Mitte nach Feuerbach sexuell belästigt zu haben. Die Polizei konnte den Mann am Feuerbacher Bahnhof vorläufig festnehmen und sucht nun nach Zeugen.