1 Anfang Oktober 2021 wurde die erste Hälfte der Brücke für die Calwer Straße abgerissen, nun folgt Teil zwei. Foto: Archiv/Eibner

Eineinhalb Jahre nachdem der erste Teil der Brücke der Calwer Straße abgebrochen wurde, folgt nun der zweite. Staus sind programmiert.















Link kopiert

Die A 81 wird derzeit und noch bis voraussichtlich mindestens 2026 zwischen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost von vier auf sechs Fahrspuren erweitert. Ein komplexes Vorhaben im Nadelöhr zwischen den beiden Städten.

Warum muss die A 81 gesperrt werden? Der sechsstreifige Ausbau der A 81 samt Überdeckelung macht einmal mehr eine vorübergehende Sperrung der Autobahn in diesem Abschnitt notwendig. Der Grund dafür ist der Abbruch des nördlichen Brückenteils der Querung Calwer Straße (K 1073) zwischen Böblingen und Dagersheim. Die geplanten Abbrucharbeiten erfolgen vorbehaltlich geeigneter Witterungsbedingungen, über etwaige Anpassungen wird eine kurzfristige Information erfolgen.

Wann wird die Autobahn gesperrt? Die Vollsperrung der A 81 erfolgt von Freitagabend, 13. Januar, um 22 Uhr, bis voraussichtlich Montagmorgen, 16. Januar, um 5 Uhr. Die Calwer Straße zwischen Böblingen und Dagersheim wird am Freitagabend bereits ab 20 Uhr voll gesperrt und ebenfalls am Montagmorgen wieder freigegeben.

Welche Abschnitte sind genau betroffen? In Fahrtrichtung Singen wird die A 81 zwischen den Anschlussstellen (AS) Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb in diesem Zeitraum gesperrt. Autofahrer nutzen die ausgeschilderte Umleitung U 6, die ab der AS Sindelfingen-Ost über die Mahdental- und Neckarstraße zur B 464 und schließlich an der AS Böblingen-Hulb auf die Autobahn führt.

In Fahrtrichtung Stuttgart wird die A 81 zwischen den Ausfahrten Böblingen-Hulb und Böblingen/Sindelfingen voll gesperrt. Autofahrer werden von der AS Böblingen-Hulb über die Hulb, genauer: Dornierstraße, Hanns-Klemm-Straße, Heinkelstraße und Flugfeld-Allee, zur Auffahrt Böblingen/Sindelfingen umgeleitet. Als lokale Umleitung im Bereich der Autobahnquerung Calwer Straße wird die Heinkelstraße, Otto-Lilienthal-Straße und Dornierstraße als Umleitungsstrecke ausgewiesen.

Und wer nicht mit dem Auto unterwegs ist? Für Fußgänger und Fahrradfahrer steht die Brücke der Calwer Straße über die A 81 mit Beginn der Arbeiten am 13. Januar 2023 und bis zur Fertigstellung des gesamten Neubaus, das heißt voraussichtlich Ende 2023, nicht zur Verfügung. Als Umleitungsstrecke wird die Dornierstraße, Otto-Lilienthal-Straße sowie die Heinkelstraße empfohlen und ausgeschildert.

Sind auch Bus und Bahn betroffen? Im Stadtverkehr sind von dieser Maßnahme unter anderem die Stadtverkehrslinie 731 sowie die Regionalverkehrslinien 744, 763, 766 und N 75 betroffen. Diese Linien werden über das Gewerbegebiet Hulb umgeleitet und können daher in dieser Zeit die Haltestellen Calwer Straße und Calwer Straße (Hulb) nicht anfahren. Ersatzweise werden hierfür die Haltestellen Hanns-Klemm-Straße Ost und Heinkelstraße bedient. Mit geringfügigen Verspätungen wird zu rechnen sein, sagt die Deges.