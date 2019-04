1 Dieses Mal soll die Zwiebel nicht im Mittelpunkt stehen. Foto: dpa-Zentralbild

Im August kommen die neun Wirte um Christian List und Salvatore Marrazzo als Nachfolger des Zwiebelfests zum Zug.

Esslingen - Die Entscheidung ist gefallen: Die neunköpfige Wirtegemeinschaft um Salvatore Marrazzo vom Accanto, Kay Rügner vom Dulkhäusle und Christian List vom Roten Hirsch erhält den Zuschlag und darf im August auf dem Esslinger Marktplatz die Nachfolgeveranstaltung für das traditionsreiche Zwiebelfest ausrichten. Der Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zieger hat am Montag in der Gemeinderatssitzung dem Gremium mitgeteilt, dass man den Wirten den Vorzug vor Enzo Messinese geben wird, der zusammen mit mehreren Partnern in dieser Zeit ein Street Food Festival auf dem Marktplatz ausrichten wollte.

Esslinger Sommer vom 2. bis 12. August

Den Zuschlag habe man Marrazzo und List gegeben, weil diese eine vollständige Liste an Teilnehmern vorgelegt hätten. Messinese seinerseits hätte bisher nur eine Liste potenzieller Teilnehmer präsentiert und die Konkretisierung der Teilnehmer für den Fall des Zuschlags zugesagt. Der dritte Bewerber, ein Eislinger Schaussteller, habe die Vorgaben nicht erfüllt.

Der „Esslinger Sommer“, so der Name des neuen Fests, soll vom 2. bis zum 12. August stattfinden. Geplant ist eine dem Zwiebelfest ähnliche Veranstaltung mit einem vielfältigeren Speiseangebot als beim schwäbisch orientierten Zwiebelfest. Auch wird es keine Lauben, sondern Zelte geben.

Vorentscheidung für 2020

Mit der Entscheidung, dem „Esslinger Sommer“ den Zuschlag zu geben, ist auch bereits eine Vorentscheidung für das kommende Jahr gefallen. Sollte sich das Fest bewähren, werde es 2020 wiederholt, erklärt der Ordnungsamtschef Gerhard Gorzellik. Nur wenn es Probleme gäbe, hätte dann auch Enzo Messinese, der ebenfalls bereits seine Bewerbung für 2020 abgegeben hat, eine Chance, berücksichtigt zu werden. Von 2021 an will dann die Stadt in Eigenregie ein Wein- und Sektfest organisieren. Dafür ist am Montag eine eigene Gesellschaft, die Esslinger Markt und Event Gesellschaft (EME), gegründet worden.