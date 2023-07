10 Die Ermittler der Kriminalpolizei nahmen den zweiten Brand unter die Lupe. Foto: Andreas Rosar

Zwei Brände innerhalb von 24 Stunden. „So viel Zufälle kann es eigentlich nicht geben“, sagt Stefan Sendelbach, Betreiber des River House in der Austraße in Stuttgart-Münster. Doch genau dieses Szenario traf in dem beliebten Ausflugsziel am Neckar ein. In der Nacht zum Donnerstag brach ersten Ermittlungen zufolge gegen 1 Uhr ein Feuer im Bereich eines Müllunterstandes, also im Außenbereich der Gaststätte aus. Die Flammen griffen auf Teile des Gebäudes und des Dachstuhls über.