1 Schicksalsgemeinschaft: VfB-Chef Thomas Hitzlsperger, Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat Foto: Baumann

Gegen den 1. FC Heidenheim geht für den VfB Stuttgart an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) die Mission Wiederaufstieg weiter. Es ist ein hochriskantes Unternehmen, bei dem lauter Neulinge auf der Kommandobrücke stehen. Ob sie wissen, was sie tun?









Stuttgart - Egal in welcher Lebenslage, in dunklen Stunden bleibt zumindest ein Trost: Die Sonne geht auch am nächsten Morgen wieder auf. Es ist eine Gewissheit, die in diesen Wochen hoffentlich auch das Führungsduo des VfB Stuttgart vor schlaflosen Nächten bewahrt.