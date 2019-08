So startete der VfB 2016 ins Aufsteigerjahr

11 Am Wochenende gelang dem VfB ein souveräner Sieg gegen St. Pauli – ein gutes Omen für die weitere Saison? Foto: Pressefoto Baumann

Nach drei Spieltagen scheint der VfB Stuttgart mit sieben Punkten souverän in der zweiten Liga angekommen zu sein. Aber wie lief der Auftakt eigentlich beim letzten Mal? Wir haben nachgeschaut.

Stuttgart - Drei Spieltage, sieben Punkte: Bisher läuft es für den VfB Stuttgart in der zweiten Bundesliga fast einwandfrei. Auf den Sieg gegen Hannover 96 am ersten Spieltag folgte ein Auswärts-Remis gegen Heidenheim. Am Wochenende konnte sich die Stuttgarter dann gegen St. Pauli erneut durchsetzen. Aber kann man den souveränen Start auch als gutes Omen für die restliche Saison sehen?

Die letzten Erfahrungswerte in der zweiten Bundesliga liegen für den VfB ja schon eine Weile zurück. Doch wie startete der Verein eigentlich damals ins Aufsteigerjahr 2016/17? War der Start in die Saison genauso tadellos wie der momentane Auftakt? Wir haben die ersten zehn Spieltage der Saison 2016/17 in unserer Bildergalerie noch einmal genau unter die Lupe genommen.