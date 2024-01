Zweistelliges Wachstum: Fast jedes zehnte neue Auto kommt von Mercedes-Benz

1 Mercedes hat bei den Neuzulassungen in Deutschland im vergangenen Jahr einen Marktanteil von 9,8 Prozent erreicht. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die deutschen Premiumhersteller verzeichnen 2023 Zuwächse im Heimatmarkt. Das Vorkrisenniveau aber wird nicht erreicht. Die Statistik zeigt auch, wie sich Chinas Hersteller geschlagen haben.











Fast jedes zehnte Auto, das in Deutschland 2023 neu zugelassen wurde, stammt von Mercedes-Benz. Laut Statistik des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) kamen 277 365 neue Mercedes auf die Straßen, was einem Marktanteil von 9,8 Prozent entspricht. Gegenüber dem Vorjahr erreichte der Stuttgarter Konzern eine Steigerung von 13,7 Prozent. Von den Premiummarken schaffte nur Audi mit rund 247 000 Autos einen größeren Zuwachs: plus 15,7 Prozent.