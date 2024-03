Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Bad Urach im Kreis Reutlingen gibt es zwei Schwerverletzte, zwei total beschädigte Pkw und eine rund zweistündige Vollsperrung einer Straße.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 85-jähriger Mann mit einem Peugeot gegen 11.40 Uhr die Bundesstraße in Richtung Münsingen. Trotz Verbots setzte er in einem unübersichtlichen Abschnitt zum Überholen eines Lkw an, worauf es zur Kollision zwischen dem Peugeot und dem entgegenkommenden Ford einer 31-Jährigen kam.

Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich schätzungsweise auf 40.000 Euro.