Vor zwei Jahren hat die Bundesregierung den ersten Corona-Lockdown beschlossen. Derzeit infizieren sich 400-mal so viele Menschen wie damals, es sterben ähnlich viele – und trotzdem stehen umfassende Lockerungen bevor. Welche Risiken sind damit verbunden?









Vor zwei Jahren gestaltete sich die Coronalage wie folgt: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei vier Neuinfektionen je 100 000 Einwohner, man zählte noch jeden einzelnen Infizierten. Etwas mehr als 20 Menschen waren im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Am 16. März beschloss die Bundesregierung den ersten Lockdown, der am 22. März in Kraft trat. Kitas, Schulen, Geschäfte, Kultur waren da schon zu. „Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst“, begründete die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel zwei Tage später den Schritt bei ihrer Fernsehansprache.