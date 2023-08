5 Die Entschärfer des Landeskriminalamts im Einsatz im Asemwald. Foto: Torsten Schöll

Im Asemwald wird beim Umweltmobil eine Dose mit Pulver abgegeben. Da die Gefahr besteht, dass das Gemisch explosiv sein könnte, wird es gesprengt. Ebenso ein Zünder, der zeitgleich bei Bauarbeiten im Bonatzbau entdeckt wird.









Noch kann Polizeisprecher Stephan Widmann nicht viel zum Gegenstand sagen, der am Dienstag gegen 10.20 Uhr beim Umweltmobil, das in der Ohnholdstraße auf Höhe der Hochhäuser im Asemwald stand, abgegeben worden ist. „Eine Dose mit weißem Pulver“, so die erste Einschätzung. Die städtischen Mitarbeiter vermuteten, dass es sich dabei möglicherweise um ein explosives Gemisch handeln könnte und alarmierten die Polizei. Wenig später rückten die Bombenentschärfer an – und kamen offenbar zum gleichen Ergebnis.