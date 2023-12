Zwei 20-Jährige in Fellbach festgenommen: Jugendliche Randalierer vor dem Polizeirevier – drei Polizisten verletzt

Zwei 20-Jährige in Fellbach festgenommen

Zwei junge Männer treten gegen die Eingangstür des Reviers und schlagen kurz danach Außenspiegel von Polizeiautos ab. Bei der Festnahme werden drei Polizisten verletzt.











Zwei alkoholisierte junge Männer sind am Freitagabend gegen 23.20 Uhr im Fellbacher Stadtkern (Rems-Murr-Kreis) und speziell im Gebiet rund ums Fellbacher Polizeirevier als Randalierer auffällig geworden. Die beiden 20-Jährigen traten demnach „aus unbekannter Ursache“, wie es heißt, mehrmals massiv gegen die Eingangstüre des Reviers in der Cannstatter Straße und flüchteten anschließend. An einem geparkten Polizeifahrzeug schlugen sie dabei einen Außenspiegel ab und beschädigten eine Tür, sodass ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand.