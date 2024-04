8 Bei den Totenkopfaffen gibt es zwei Babys. Weiterer Nachwuchs wird in Kürze erwartet. Foto: Wilhelma/Birger Meierjohann

Der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart freut sich über tierischen Nachwuchs. Zwei junge Primaten haben das Licht der Welt erblickt. Außerdem gibt es bei den Waldgiraffen Zuwachs.











Ende März sind zwei Affenbabys bei den Primaten zur Welt gekommen, berichtet Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Ihre Mütter Jassy und Lissy umsorgen sie liebevoll und tragen sie umher. „Mit etwas Glück kommen sie dabei direkt an die Glasscheibe, welche die Besuchenden von den quirligen Äffchen trennt, und können aus nächster Nähe beobachtet werden“, sagt Meierjohann. Drei weitere Affenmütter sind noch schwanger – weiterer Nachwuchs steht also kurz bevor. Der Vater aller Jungtiere in der jetzt 18-köpfigen Gruppe heißt Jack. Er ist zehn Jahre alt und kam Ende 2021 aus dem Zoo Zürich in die Wilhelma.